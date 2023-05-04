МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Курс рубля перешел к росту после небольшого ослабления

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,51%, до 7 748,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 7 369,22 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 15 754,05 пункта.

Позже в четверг будут обнародованы решения ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75%.

"Сейчас внимание переключается на решение Европейского центробанка, которое станет известно позднее сегодня. Ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов, поскольку экономика еврозоны борется с устойчивой инфляцией", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 54,1 пункта с 53,7 пункта в марте. Предварительная оценка составляла 54,4 пункта.