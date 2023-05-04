МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки Европы снижаются в ожидании решений ЕЦБ

По состоянию на 12.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,03%, до 33500 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13141 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,01%, до 4107,5 пункта.

По итогам прошедшего заседания ФРС США подняла учётную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки ФРС до конца этого года.

По словам гендиректора Double Line Джеффри Гундлаха (Jeffrey Gundlach), которые приводит агентство Блумберг, вероятность рецессии в США чрезвычайно высока.