МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,03%, до 33500 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13141 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,01%, до 4107,5 пункта.
По итогам прошедшего заседания ФРС США подняла учётную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки ФРС до конца этого года.
По словам гендиректора Double Line Джеффри Гундлаха (Jeffrey Gundlach), которые приводит агентство Блумберг, вероятность рецессии в США чрезвычайно высока.