МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением послы публикации данных о неожиданном снижении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,82%, до 3350,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,08%, до 2054,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,27%, до 19948,73 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,02%, до 2500,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,06%, до 7193,1 пункта.

Фондовая биржа Японии в четверг, как и в среду, закрыта в связи с выходным днем, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статданные. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая, рассчитываемый деловым издательством Caixin, в апреле снизился до 49,5 пункта с 50 пунктов. Аналитики же, напротив, ожидали роста — до 50,3 пункта.