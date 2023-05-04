МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В четверг цены на золото колеблются по обе стороны от флэтовой линии после роста к рекордным максимумам, передает Reuters. Федеральная резервная система (ФРС) в среду намекнула на вероятную приостановку цикла повышения процентных ставок. Высокие экономические риски, вероятно, будут укреплять спрос на золото в качестве надежного актива.

Около 08.53 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 2033,99 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к 2072,19 доллара за унцию, приблизившись к рекордному максимуму 2072,49 доллара за унцию, достигнутому в 2020 году. Аналитики полагают, что цены немного отступили от рекордного максимума в связи с фиксацией прибыли.

Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,2%, до 2041,40 доллара за унцию.

"Помимо повышенной геополитической напряженности, поддержку золоту могут оказывать банковский кризис и опасения по поводу возможного дефолта по госдолгу США", — считает Оле Хансен, аналитик Saxo Bank.

ФРС в среду подняла процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако в центральном банке больше не говорят о необходимости дальнейшего повышения ставок.

"Однако проблема потолка госдолга США будет нарастать, и в совокупности с сохраняющейся более высокой, чем на то рассчитывает рынок, инфляцией, будет содействовать росту цен (на золото)", — добавляет Хансен.

Рынок оценивает вероятность паузы в повышении процентных ставок ФРС в июне в 98,5%. По словам аналитиков, предстоящие экономические данные, которые будут внимательно изучаться на предмет подтверждения этого прогноза, могут вызвать некоторую волатильность. Рынок также ждет решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам.

Между тем серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,2%, по 25,54 доллара за унцию, платина снизилась в цене на 0,5%, до 1043,91 доллара за унцию, в то время как палладий вырос на 0,5%, до 1430,83 доллара за унцию.