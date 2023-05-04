МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг торгуется почти без изменений после того, как он достиг 11-месячного максимума против доллара США, сообщает Reuters. В среду Федеральная резервная система повысила процентные ставки, но подала сигнал о предстоящем завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

ФРС повысила краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов, но отказалась от заявления о том, что ожидает дальнейшее повышение ставок. Это вызвало снижение доллара против других основных валют, включая фунт.

"Фунт получил поддержку со стороны ослабления доллара после решения ФРС", — говорит валютный стратег-аналитик Convera Джордж Весси.

В 10.00 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2567, после того, как на предыдущей сессии она достигла самого высокого уровня с июня на 1,2593.

Фунт вырос против евро перед ожидаемым в четверг повышением ставки ЕЦБ по депозитам, при этом размер повышения пока под вопросом.

На рынках полностью учитывается в котировках повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, тогда как вероятность повышения на 50 базисных пунктов составляет 20%. Из 69 экономистов, опрошенных Reuters, 57 ожидают повышения на 25 пунктов, еще 12 ожидают — на 50 базисных пунктов.

На момент написания статьи пара евро/фунт торговалась со снижением на 0,1%, по 0,8794.

Между тем, сфера услуг Великобритании в апреле росла самыми быстрыми темпами за один год, получая поддержку со стороны новых заказов, тогда как отпускные цены производителей выросли, что усилило давление на Банк Англии с тем, чтобы он продолжил повышение ставок.

Через неделю Банк Англии объявит решение по денежно-кредитной политике. Участники рынка и аналитики ожидают, что он повысит ставку на 25 базисных пунктов и после майского заседания продолжит ужесточать политику.

"Согласно нашему последнему прогнозу, Банк Англии не опровергнет эти ожидания на следующей неделе, что вызовет дальнейший рост фунта", — говорит аналитик ING Трис Тернер.

Теперь рынки сосредоточили внимание на выборах в местные органы власти в Великобритании, которые позволят оценить, сможет ли Лейбористская партия, лидирующая с большим отрывом от консерваторов в опросах, победить на выборах.