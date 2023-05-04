МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается днем в четверг на фоне выросших нефтяных котировок, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Индекс Мосбиржи к 14.19 мск растет на 0,27%, до 2539,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,32%, до 1021,82 пункта.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,22%, до 72,49 доллара за баррель.

"В четверг, 4 мая, индекс Мосбиржи прервал трехдневную коррекцию и перешел к небольшому росту. Улучшению настроений способствовала положительная динамика цен на нефть, заметно упавшей в стоимости в первой половине недели", — говорит аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

"Российский рынок на открытии символически обновил трехнедельный минимум, после чего перешел к консолидации в умеренном плюсе. Давление на индекс Мосбиржи оказывает очередная волна укрепления рубля. При этом нефтяные цены восстанавливаются после вчерашнего обвала, который получил продолжение на старте четверга. Однако темпы повышения котировок нефти уступают скорости предыдущего падения", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 14.19 мск оказались обыкновенные (+4,23%) и привилегированные (+2,67%) акции "Мечела", акции "Белуги" (+3,45%), "Интер РАО" (+2,42%), АФК "Система" (+2,16%) и расписки "Русагро" (+2,05%). Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

"АФК "Система" дорожает на заявлениях ее основателя и крупнейшего акционера Владимира Евтушенкова о том, что компания намерена выплатить дивиденды", — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сильнее всего снижаются акции Genetico (-4,6%), "Аэрофлота" (-2,03%), "Акрона" (-2,-3%), "Ленты" (-0,89%), ДВМП (-0,73%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ

Буйлакова считает, что индекс Мосбиржи снял часть перекупленности и больше не выглядит перегретым, из-за чего она полагает, что сегодня индекс завершит торги ростом.

"Если ситуация на нефтяном рынке хотя бы стабилизируется, а рубль перестанет укрепляться, индекс Мосбиржи способен сформировать восходящую коррекцию с ближайшей целью в районе вчерашней вершины 2586 пунктов", — говорит Бабин.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 мая: зона 2500–2600 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1000–1060 пунктов", — заключает Чернов.