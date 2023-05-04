МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Акции американского банка Western Alliance упали на 39 процентов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,31%, до 2524,51 пункта, долларовый РТС вырос на 1,01%, до 1018,72 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,14 рубля до 78,07 рубля.