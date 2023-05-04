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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230504/840535813.html
Российский рынок акций снизился на 0,3 процента за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,31%, до... ПРАЙМ, 04.05.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,31%, до 2524,51 пункта, долларовый РТС вырос на 1,01%, до 1018,72 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,14 рубля до 78,07 рубля.