МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Доллар США укрепился против евро после того, как Европейский центральный банк замедлил темп повышения процентных ставок, сообщает Reuters. Накануне Федеральная резервная система США также повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, просигнализировав о том, что может сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в четверг стало самым небольшим в текущем цикле повышения ставок, начатом прошлым летом. При этом, правда, банк сообщил, что для обуздания высокой инфляции может потребоваться продолжить повышение ставок.

"ЕЦБ принял достаточно мягкое решение, а его тон был немного более осторожным, — отмечает Себастиан Висмара, экономист и стратег-аналитик BNY Mellon Investment Management. — Акценты чуть больше смещены на последствия уже произведенного ужесточения и эффективность его проникновения в экономику еврозоны".

ФРС в среду исключила из итогового заявления формулировки, предполагающие продолжение повышения ставок, если в этом возникнет необходимость.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,30% выше уровня закрытия среду, на 101,52. Индекс держится чуть выше однолетнего минимума 100,78, достигнутого 14 апреля, и значительно ниже 20-летнего максимума 114,78, зафиксированного 28 сентября.

Пара евро/доллар США упала на 0,52%, до 1,1004. На прошлой неделе она достигла 13-месячного максимума 1,1096.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,33%, до 134,18.

В последние месяцы евро получал поддержку от ожидаемого сокращения разницы между процентными ставками в США и еврозоне. Между тем аналитики отмечают, что эти ожидания уже в значительной степени учтены в котировках, и теперь значение приобретают сроки, в которые американский центральный банк перейдет к понижению ключевой ставки.

"Динамика денежно-кредитных политик уже почти полностью учтена в котировках в той части, которая касается циклов ужесточения, так что теперь внимание будет направлено на возможные сроки перехода ФРС к смягчению политики, масштабы этого смягчения и их сопоставимость с тем, что делают другие центральные банки", — говорит Шон Осборн, валютный стратег-аналитик Scotiabank в Торонто.

Рынки оценивают в около 15% вероятность того, что в июне ФРС начнет понижать процентную ставку, и ожидают понижения ставки примерно на 80 базисных пунктов до конца текущего года.

Аргументы в пользу скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики подкрепляются опасениями по поводу состояния банковского сектора, подогретыми новостями о проблемах в банке PacWest Bancorp. Банк сообщил о том, что рассматривает разные стратегические варианты, и что уже получил предложения от потенциальных партнеров и инвесторов.

Поддержку доллару в четверг оказали экономические данные, показавшие, что затраты на рабочую силу в США в 1-м квартале подскочили на 6,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 3,3% в 4-м квартале.

"Это подтолкнуло доллар к росту, поскольку данные оказались намного выше ожиданий и не вполне вписываются в планы ФРС по приостановке ужесточения", — отмечает Осборн.

Теперь на рынках будут ждать выхода в пятницу официальных данных по занятости в США в апреле. Ожидается, что в отчетном периоде американские работодатели создали 180 000 новых рабочих мест, а средний заработок вырос на 4,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,06%, до 1,2561, после достижения в четверг отметки 1,2593, самой высокой с июня 2022 года.

Пара доллар США/норвежская крона на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,17%, по 10,73. Центральный банк Норвегии ранее повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось.