МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг показали снижение примерно на 1% после объявления итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и на фоне сезона финотчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%, до 7 702,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 7 340,77 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 15 734,24 пункта.

Ранее в четверг ЕЦБ ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых. Регулятор также отметил, что готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.

Заметно упали в цене акции ArcelorMittal — на 5,44%. Как следует из опубликованной в четверг отчетности, чистая прибыль металлургической компании по итогам первого квартала упала на 73%, а выручка сократилась на 15%.

В то же время бумаги BMW подорожали на 2,75%, компания объявила о выкупе акций на сумму до 2 миллиардов евро и росте выручки в первом квартале на 18%, хотя при этом чистая прибыль упала на 64% в годовом выражении. Бумаги Shell подорожали на 1,45%, чистая прибыль компании за три отчетных месяца выросла на 22%, выручка поднялась на 3%.