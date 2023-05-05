МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики после выхода китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. В Китае раскрыли, как один ход Пекина встревожил США, но обрадовал Россию

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,71%, до 3326,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,18%, до 2030,1 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличивается на 0,73%, до 20094 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,35%, до 7218,4 пункта.

Фондовая биржа Японии по-прежнему закрыта в связи с выходным днем, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта. В Южной Корее в пятницу также не проводятся торги, в четверг индекс KOSPI уменьшился на 0,02%, до 2500,94 пункта.

Инвесторы в пятницу обратили внимание на композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Китая, рассчитываемый деловым издательством Caixin, который снизился в апреле до 53,6 пункта с 54,5 пункта. PMI в сфере услуг за прошлый месяц сократился до 56,4 пункта с 57,8 пункта.

Трейдеры также продолжают оценивать решения Федеральной резервной системы США. По итогам майского заседания регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5-5,25%. При этом председатель американского центробанка Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора.

"Мы считаем, что процентные ставки в США достигли своего пика, и мы увидим их снижение. Однако понижение ставки или смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет только после наступления рецессии", — сказала агентству Блумберг глава отдела решений по мультиактивам в АТР компании Аbrdn Ирэн Го (Irene Goh).