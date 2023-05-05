МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота почти не растет в пятницу утром, но за первую неделю месяца может продемонстрировать рост примерно на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть растут почти на процент

По состоянию на 8.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 2056,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,21% — до 26,282 доллара за унцию.

Таким образом, цена на золото за первую неделю мая может продемонстрировать уверенный рост, как и месяцем ранее, когда драгоценный металл рос на опасениях по поводу банковской системы США.

Эта неделя во многом возродила опасения марта. Как и тогда, крупный банк — First Republic — не справился с финансовыми трудностями. В понедельник First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка.

В то же время мировые регуляторы обновляли ставки рефинансирования. Так, в среду Федеральная резервная система США повысила ее на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25%, а вслед за ней, в четверг, Европейский центробанк — на те же 0,25 п.п., до 3,75%. Это могло оказать на драгоценный металл двойственный эффект, так как, с одной стороны, ужесточение монетарной политики может усилить опасения рецессии на рынках, с другой, оно способствует укреплению, в данном случае в том числе доллара, что обратно пропорционально сказывается на цене золота.