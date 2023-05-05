Медь дорожает в пятницу утром на 0,5 процента, но может завершить торговую неделю в минусе
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в пятницу утром на 0,5%, при этом по итогам недели стоимость промышленного металла может продемонстрировать снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,48%, до 3,877 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,3%, до 8493,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,46%, до 2287 долларов, цинка — на 0,29%, до 2622,5 доллара.
Цены на медь растут второй день подряд, однако с начала недели котировки металла пока находятся в минусе — на 0,4%. При сохранении такой динамики это станет третьим подряд недельным снижением.
В пятницу рынки будут оценивать американскую макростатистику. Аналитики полагают, что безработица в США в апреле увеличилась до 3,6% с 3,5% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20230505/840537550.html