МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в пятницу утром на 0,5%, при этом по итогам недели стоимость промышленного металла может продемонстрировать снижение, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото демонстрирует символический рост

По состоянию на 9.01 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,48%, до 3,877 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,3%, до 8493,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,46%, до 2287 долларов, цинка — на 0,29%, до 2622,5 доллара.

Цены на медь растут второй день подряд, однако с начала недели котировки металла пока находятся в минусе — на 0,4%. При сохранении такой динамики это станет третьим подряд недельным снижением.

В пятницу рынки будут оценивать американскую макростатистику. Аналитики полагают, что безработица в США в апреле увеличилась до 3,6% с 3,5% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее.