МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пара австралийский доллар/доллар США в пятницу поднялась до максимума за две недели, после того как Резервный банк Австралии просигнализировал о повышательных рисках для инфляции, передает Reuters. Новозеландский доллар торгуется при поддержке ожиданий повышения процентных ставок.

Австралийский доллар вырос против доллара США на 0,6%, до 0,6735, прорвав сильное сопротивление на проходящей на 0,6730 скользящей средней за 200 дней.

В четверг эта пара поднялась на 0,3% благодаря сигналу ФРС о вероятности паузы в цикле ужесточении денежно-кредитной политики, который ослабил американскую валюту.

Пара австралийский доллар/доллар США готовится завершить неделю ростом на 1,8% при поддержке неожиданного повышения во вторник ставки РБА и его сигнала о повышательном риске для инфляции, которая, по прогнозу центрального банка, вернется к верхнему пределу целевого диапазона 2%-3% к середине 2025 года.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,5%, до максимума за три недели 0,6308, после роста на 0,8% в четверг. Вышедшие в среду данные усилили вероятность повышения процентных ставок в Новой Зеландии в мае.

Давление на валюты Австралии и Новой Зеландии оказывают риски для банковской системы США, которые стимулируют покупки активов-убежищ.

По прогнозу аналитиков ANZ, центральный банк Австралии завершит цикл ужесточения политики повышением ставки а августе.

Учитывая перспективы экономики, в ANZ считают смягчение денежно-кредитной политики делом отдаленного будущего.

Вместе с тем рынки прогнозируют, что ставки РБА уже достигли пика и даже учитывают в котировках их понижение к концу года.