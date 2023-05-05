МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы демонстрирует ярко выраженный рост, чуть снизивший свои темпы, правда, по сравнению с показателем на самом открытии, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,35%, до 2533,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1032,78 пункта.

На самом открытии торгов индекс Мосбиржи рос почти на 0,8%.