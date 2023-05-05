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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230505/840537988.html
Российский рынок акций начал торги пятницы ростом
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. Российский рынок акций в начале торгов пятницы демонстрирует ярко выраженный рост, чуть снизивший свои темпы, правда, по сравнению с показателем на самом открытии, следует из... ПРАЙМ, 05.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы демонстрирует ярко выраженный рост, чуть снизивший свои темпы, правда, по сравнению с показателем на самом открытии, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,35%, до 2533,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1032,78 пункта.
На самом открытии торгов индекс Мосбиржи рос почти на 0,8%.