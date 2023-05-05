МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в последнюю торговую сессию недели, следует из данных торгов на Московской бирже. Центробанк продал на внутреннем рынке юаней на 11,1 миллиарда рублей

Индекс Мосбиржи к 10.55 мск повышается на 1,21%, до 2555,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,12%, до 1050,46 пункта. Столь существенная разница в динамике индексов объясняется снижением курса доллара на 1,72%, до 76,71 рубля.

В лидерах роста котировок — акции "Русснефти" (+3,6%), ВТБ (+3,15%), привилегированные акции "Мечела" (+2,68%), акции АФК "Система" (+1,6%) и ТМК (+1,26%).

Дешевеют сильнее всего расписки Ozon (-0,61%) и "Русагро" (-0,61%), акции ДВМП (-0,54%), "Газпром нефти" (-0,31%) и расписки Globaltrans (-0,26%)

"Сегодня с утра нефть дорожает… торгуясь выше 73 долларов за баррель. Это вполне хорошая мотивация для продолжения вчерашнего вечернего роста. Техническая картина по индексу Мосбиржи пока позитивна. Краткосрочный восходящий тренд завершен, но среднесрочно индикатор продолжает смотреть вверх. За счет снижения на этой неделе техническая перекупленность индекса снята", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Дальнейший рост индекса, по мнению эксперта, зависит от динамики стоимости нефти.