МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу, но могут продемонстрировать падение по итогам третьей недели подряд. Как сообщает Reuters, опасения относительно ослабления экономики США и замедления спроса в Китае негативно повлияли на динамику цен на нефть на текущей неделе.

Около 07.54 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,22 доллара, или 1,7%, до 73,72 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,11 доллара, или 1,6%, и торговались по 69,67 доллара за баррель, после снижения в течение четырех дней подряд, в рамках которого контракты опустились до минимумов с конца 2021 года.

Котировки Brent нацелены на снижение по итогам недели примерно на 7%, тогда как фьючерсы на нефть WTI могут потерять 9%.

"Активные продажи на неделе были вызваны не фундаментальными факторами, а опасениями относительно перспектив спроса на фоне риска рецессии и проблем в банковском секторе США", — отметил аналитик PVM Стивен Бреннок.

"В результате мы наблюдаем нарушение связи между рыночным балансом и ценами на нефть. Обычно подобная ситуация носит временный характер, и вскоре все должно вернуться в норму" — добавил он.

Опасения по поводу банковского кризиса в США усилились после того, как стали известны планы банка PacWest Bancorp рассмотреть различные стратегические варианты дальнейшей судьбы компании.

Между тем промышленная активность в КНР в апреле неожиданно сократилась на фоне снижения числа заказов и ввиду слабого внутреннего спроса.

Согласно опубликованным в пятницу данным, активность в сфере услуг Китая в апреле росла, хотя и несколько более медленными темпами.

Тем не менее нефтяной рынок получает некоторую поддержку, поскольку участники рассчитывают на дополнительное сокращение добычи ОПЕК+ по итогам июньского заседания, отметил Келвин Вон, старший аналитик OANDA.

В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные по рынку труда США. Кроме того, в пятницу состоятся выступления руководителей Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда и президента ФРС-Миннеаполис Нила Кашкари на экономической конференции в Миннесоте.

По прогнозам инвесторов, ФРС возьмет паузу в повышении процентных ставок в ходе июньского заседания.