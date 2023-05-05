МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена золота в последние несколько дней находится близко к историческому максимуму в 2075 долларов за унцию и может приблизиться к рекордным 2300 долларам на фоне продолжающегося банковского кризиса в США и меняющейся риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в сторону приостановки в повышении ставок, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Курс рубля перешел к существенному укреплению

"Цены на золото — основной бенефициар смены политики ФРС, уже утром 4 мая пытались обновить исторические максимумы. Мы ждем, что золото пойдет выше — наш ориентир на лето — 2250-2300 долларов за унцию", — сказал аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.

Котировки золота на нью-йоркской бирже Comex в минувший четверг находились у отметки 2064,5 доллара за унцию, позднее немного снизились, и по состоянию на 11.50 мск его цена составляет уже 2049,6 доллара. Эксперты связывают это с рядом факторов. В частности – с политикой ФРС США. Американские гособлигации составляют альтернативу золоту как надежный актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику, объясняют эксперты.

"Сочетание экономических проблем, снижения доходности казначейских облигаций и слабого доллара позволило золоту снова засиять", — заявил старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос.

Банкротство трех региональных банков США также побудило инвесторов обратиться к желтому металлу, который действует как средство сбережения во времена неопределенности. Главный рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид отметил, что возможность роста золота будет зависеть от того, увидят ли инвесторы признаки усугубления банковского кризиса, уверенности в том, что ФРС США начнет снижать ставки, и ослабления доллара. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост

Подстегивает ралли и возобновившийся спрос на золото в Китае. По данным Китайской ассоциации золота (China Gold Association — CGA), спрос на желтый металл в Китае в январе-марте после отмены ковидных ограничений вырос на 12%

Золото находится в состоянии ралли с ноября 2022 года. Тогда котировки находились на уровне 1650 долларов за унцию. Возрождению роста способствовали заметные покупки драгметалла центральными банками стран мира, которые хотели уравновесить свою зависимость от доллара США. По данным WGC, спрос на золото банковским сектором в 2022 году был рекордным за всю историю наблюдений и составил 1136 тонн.