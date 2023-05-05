МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги с разнонаправленной динамикой, при этом китайские — снизились после выхода данных о негативной динамике деловой активности в стране, свидетельствуют данные торгов. Финансовые аналитики ждут от цен на золото нового исторического максимума

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3334,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2037,86 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличился на 0,42%, до 20033 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 7220 пунктов.

Фондовая биржа Японии по-прежнему закрыта в связи с выходным днем, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта. В Южной Корее в пятницу также не проводятся торги, в четверг индекс KOSPI уменьшился на 0,02%, до 2500,94 пункта.

Что касается индексов в Китае, то инвесторы в том числе реагировали на публикацию экономических макроданных. Деловое издательство Caixin опубликовало композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, который снизился в апреле до 53,6 пункта с 54,5 пункта. А PMI в сфере услуг за прошлый месяц сократился до 56,4 пункта с 57,8 пункта. Снижение показателя сигнализирует о замедлении темпов экономического роста.

Продолжают оценивать инвесторы и повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США — в среду на 0,25 процентного пункта. На рынках существуют опасения, что длительный цикл ужесточения кредитно-денежной политики Федрезервом может вызвать рецессию в США, что окажет свое влияние и на мировую экономику.