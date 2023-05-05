МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пятницу перед выходом статданных с рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. "СПБ Биржа" ограничит покупки акций компаний американского ВПК

По состоянию на 12.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,3%, до 33296 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 13121 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4095,5 пункта.

"Сегодня мы можем увидеть немного позитивный день в преддверии выхода данных о США", — сказал агентству Блумберг менеджер по акциям в Mapfre AM Лукас Марури (Lucas Maruri).

Аналитики полагают, что безработица в США в апреле увеличилась до 3,6% с 3,5% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее.