МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Доллар США снижается против других основных валют в пятницу, так как риски для банковского сектора усилили вероятность понижения процентных ставок в ФРС. Между тем, рынки ожидают важного отчета по числу рабочих мест, который выйдет позднее в пятницу, сообщает Reuters.

Британский фунт достиг самого высокого уровня против доллара США почти за год, евро восстановил позиции после падения после заседания ЕЦБ в четверг, а японская иена нацелена на первый недельный рост почти за месяц, так как она пользуется поддержкой как валюта-убежище.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины шести других основных валют, снизился на 0,15%, до 101,23, и, видимо, закончит вторую неделю подряд на негативной территории.

Рынки со все большей уверенностью ожидают, что позднее в этом году ФРС будет понижать ставки, и это омрачают перспективы доллара. Вероятность разворота траектории денежно-кредитной политики усиливают и риски в банковском секторе США.

В среду центральный банк повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, подав сигнал о возможной паузе в кампании агрессивного повышения ставок.

В четверг акции PacWest Bancorp упали, потянув за собой акции других региональных банков после того, как стали известным планы этого банка прибегнуть к стратегическим альтернативам, что повысило опасения инвесторов.

"Усиливается уверенность в том, что условия кредитования в США будут ужесточаться, а экономика замедлится сильнее, чем это могло бы быть в противном случае", — говорит Крис Тернер, аналитик ING,

"Это будет сдерживать инфляцию и проложит дорогу для того, чтобы ФРС начала понижать ставки", — добавляет он.

Трейдеры учитывают в котировках более агрессивное понижение ставок ФРС, при этом фьючерсы на ставки ФРС подразумевают небольшую вероятность первого понижения уже в июле.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые могут задать новое направление валютным рынкам. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что в апреле число рабочих мест выросло на 180 000 против 236 000 в марте.

Согласно данным, опубликованным ранее на этой неделе, в апреле сфера услуг США поддерживала стабильные темпы роста, а число рабочих мест в частном секторе увеличилось.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 134,19, при этом иена нацелилась на недельный рост более чем на 1,5% после падения по результатам трех недель подряд.

Британский фунт вырос более чем на 0,3%, до 1,2633 доллара, достигнув самого высокого уровня почти за один год. Пара евро/фунт упала до 0,8746.

Пара евро/доллар торговалась с ростом на 0,2%, по 1,1036, но ниже недавно достигнутых максимумов за один года. Это произошло после того, как Европейский центральный банк в четверг замедлил темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов, заявив, что его политика уже оказывает влияние на экономику.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард подала сигнал о дальнейшем повышении ставок, но рынки умерили свои ожидания в отношении масштабов этого повышения.

"На пресс-конференции Лагард демонстрировала жесткий тон, но я думаю, что финансовые рынки не разделяют ее мнения о дальнейшем повышении ставок в предстоящие месяцы", — говорит валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

Австралийский и новозеландский доллары продемонстрировали самый сильный рост против доллара США, при этом обе пары достигли многонедельных максимумов, хотя позднее новозеландский доллар сдал часть позиций.