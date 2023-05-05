МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут после снижения днем ранее, которое произошло после повышения учетной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,3%, до 7 725,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 361,66 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 15 850,75 пункта.
На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика после снижения днем ранее, которое последовало после решения ЕЦБ.
Регулятор ожидаемо повысил учётную ставку до 3,75% с 3,5% годовых. Регулятор также отметил, что готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.