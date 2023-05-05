МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут после снижения днем ранее, которое произошло после повышения учетной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР завершили торги с разнонаправленной динамикой

По состоянию на 12.47 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,3%, до 7 725,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 361,66 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 15 850,75 пункта.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика после снижения днем ранее, которое последовало после решения ЕЦБ.

Регулятор ожидаемо повысил учётную ставку до 3,75% с 3,5% годовых. Регулятор также отметил, что готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.