МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снизил темпы роста во второй половине торговой сессии пятницы, но по-прежнему остаётся в солидном плюсе, следует из данных торгов на Московской бирже. Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля

Индекс Мосбиржи к 15.10 мск растет на 0,82%, до 2545,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,98 %, до 1038,85 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 1,22%, до 2555,39 пункта, РТС — на 3,16%, до 1050,91 пункта. При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,63%, до 74,4 доллара за баррель.

"Российский рынок в первой половине торгов показывает умеренно положительную динамику. Внешний фон для торгов в РФ сегодня неплохой, игроки отбросили негативные мысли по поводу банковского кризиса в США и сконцентрировались на перспективе приостановки монетарного ужесточения со стороны ФРС", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

Сильнее всего к 15.10 мск дорожают акции "Русснефти" (+3,51%), привилегированные акции "Мечела" (+2,58%), акции ВТБ (+2,32%), "Новатэка" (+1,46%), МКБ (+1,41%) и ТМК (+1,1%) "Рост акций ВТБ может быть спекулятивным и недолгим: он основан на распространяющихся в соцсетях слухах о намерении группы совместно с "Открытие инвестиции" получить долю 20% в российском брокеринге", — полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В то же время дешевеют сильнее всего расписки Ozon (-1,61%), Polymetal (-1,51%), X5 Retail Group (-1,26%), акции НЛМК (-1,19%) и "Аэрофлота" (-1,09%).

Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра "Новатэка", некоторым усилением внешнеполитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть, в том числе ввиду продолжения обвала акций банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу Мосбиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов, резюмирует аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.