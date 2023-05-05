МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля выросло еще на 548,3 тысячи, до 25,1 миллиона человек, в совокупности все они открыли 42,4 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" рухнул в апреле

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2023 года достигло 25,1 миллиона (+548,3 тысячи человек за апрель 2023 года), ими открыто 42,4 миллиона счетов (+978 тысяч счетов за апрель)", — говорится в сообщении.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, составило 2,6 миллиона человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81,5%, в объеме торгов облигациями – 35,6%, на спот-рынке валюты – 18,4%, на срочном рынке – 69%. Объем вложений частных инвесторов на рынке акций в апреле составил 38,4 миллиарда рублей, на рынке облигаций – 62,7 миллиарда рублей, отмечается там же.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в апреле увеличилось на 64,4 тысячи и составило 5,37 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 186,4 миллиарда рублей, в структуре оборота 89% – сделки с акциями, 6% – с облигациями, 5% – с паями фондов, сообщает биржа.

По данным торговой площадки, в апреле 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32,7% и 8,5% соответственно), акции "Газпрома" (20,2%), "Лукойла" (10,1%), "Норникеля" (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,8%), акции "Роснефти" (4,6%), "Новатэка" (4,4%), "Яндекса" (4,3%) и "Полюса" (3,3%).