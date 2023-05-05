МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на золото стремительно снизились в пятницу после выхода данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Как сообщает Reuters, этот отчет может позволить Федеральной резервной системе (ФРС) США повышать процентные ставки в течение более длительного, чем ожидалось, времени.

Около 12.55 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 2%, до 2011,19 доллара за унцию, но с начала недели котировки выросли на 1%. В четверг цены на золото поднялись до 2072,19 доллара на сигналах ФРС о вероятном завершении цикла повышения ставок.

Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 1,8%, до 2018,70 доллара.

Котировки быстро утратили большую часть завоеванных позиций, так как работодатели США увеличили найм в апреле, повысив заработные платы для наемных работников. Это свидетельствует об устойчивости рынка труда США, которая может позволить ФРС удерживать ставки на более высоких уровнях.

"Эти данные не спровоцируют повышение процентных ставок ФРС в июне, но поумерят оптимизм тех, кто говорит о скором снижении стоимости заимствований", — сказал Тай Вонг, независимый трейдер из Нью-Йорка.

"Эта неделя была для золота хорошей. Если котировки удержатся выше 2000 долларов", риски технических продаж будут предотвращены, добавил Вонг.

Экономическая неопределенность и снижение процентных ставок способствуют увеличению спроса на золото, не приносящее гарантированного дохода.

Также инвесторы следят за ситуацией в банковском секторе и обсуждениями потока госдолга США.

"Если паника относительно потолка госдолга или банковского кризиса усилится, то стоит готовиться к повышению волатильности", — говорит Мэтт Симпсон, аналитик City Index. Он предупреждает, что "в периоды серьезного стресса все рынки, включая золото, могут упасть".

Между тем мировой спрос на золото в 1-м квартале 2023 года сократился, сообщили в пятницу во Всемирном совете по золоту (WGC).

На момент написания статьи спот-цены на серебро упали на 1,9%, до 25,57 доллара за унцию, платина торговалась у флэтовой линии, по 1039,50 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,6%, до 1456,28 доллара за унцию.