МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу показывают рост после выхода статистики по безработице в США и отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Число частных инвесторов на Мосбирже выросло в апреле на 548 тысяч человек

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,32%, до 33 565,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,43%, до 12 137,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,38%, до 4 117,14 пункта.

Сильная макростатистика из США поддерживает индексы Уолл-стрит. Безработица в стране в апреле неожиданно снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, ждали рост до 3,6%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи вместо ожидаемых 180 тысяч.

Продолжает влиять на торги и сезон отчетности. Акции Apple дорожают на 4,6%, за второй квартал фингода прибыль компании на акцию составила 1,52 доллара при прогнозе в 1,43 доллара, а выручка уменьшилась на 2,5%, до 94,836 миллиарда, что оказалось выше ожидаемых 92,9 миллиарда. Бумаги Coinbase растут в цене на 14,4%, криптобиржа по итогам первого квартала сократила чистый убыток в 5,4 раза, убыток на акцию составил 0,34 доллара при прогнозе убытка в 1,39 доллара, а выручка опустилась на 34%, до 772,529 миллиона долларов при прогнозе в 655,04 миллиона.

Влияет на торги и восстановление стоимости акций региональных банков, которая обрушилась днем ранее. Бумаги банка Western Alliance дорожают на 31,3%, PacWest — на 44,8%, Metropolitan Bank — на 18,3%, Zions — на 18%, днем ранее бумаги банков упали в цене на 38,45%, 50,62%, 6,41% и 12,05% соответственно.

На следующей неделе будет опубликована еще одна важная статистика по США — данные об инфляции. Статистика может отразиться на ожиданиях по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на неделе в очередной раз повысила ключевую ставку. Регулятор начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило риски рецессии. Теперь, по данным CME Group, 92,6% аналитиков закладывают сохранение ставки ФРС в июне на уровне 5-5,25% годовых, остальные 7,4% все же допускают ее повышение на 25 базисных пунктов.