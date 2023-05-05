МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу вечером усилили снижение после выхода данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. США продлили освобождение от санкций некоторых транзакций российских банков

По состоянию на 18.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 37 долларов, или на 1,81%, до 2 018,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро уменьшается в цене на 1,91%, до 25,723 доллара за унцию.

До публикации американской статистики стоимость золота снижалась, достигая отметки в 2 041 доллара за тройскую унцию. При этом цена золота поднялась с понедельника примерно на 1%.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи, следует из данных министерства труда страны. Аналитики полагали, что безработица, напротив, в прошлом месяце выросла до 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 180 тысяч.

Так, аналитик брокерской компании Exinity Хан Тан (Han Tan), чье мнение приводит портал MarketWatch, считает, что цена золота снизилась на фоне "более высоких, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, в сочетании с уровнем безработицы, достигшим многолетнего минимума".