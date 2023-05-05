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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230505/840542819.html
Российский рынок акций за день повысился на 0,5 процента
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Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,54%, но упал на 3,67% по итогам укороченной рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Рублёвый... ПРАЙМ, 05.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,54%, но упал на 3,67% по итогам укороченной рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,54%, до 2538,24 пункта, долларовый РТС вырос на 1,47%, до 1033,68 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 70 копеек, до 77,35 рубля.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,67%, РТС повысился на 0,01% — на фоне ощутимого падения доллара.