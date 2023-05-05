МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 0,54%, но упал на 3,67% по итогам укороченной рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Средний размер вклада у россиян с начала года вырос

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,54%, до 2538,24 пункта, долларовый РТС вырос на 1,47%, до 1033,68 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 70 копеек, до 77,35 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,67%, РТС повысился на 0,01% — на фоне ощутимого падения доллара.