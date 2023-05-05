МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил в пятницу рекордные 169,1 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи. Средний размер вклада у россиян с начала года вырос

Предыдущий рекорд держался с 7 апреля (168,3 миллиарда рублей), 28 апреля объем торгов составлял 161 миллиард рублей. Средний дневной объем торгов юанями расчетами "завтра" в последнее время обычно не превышает 100 миллиардов рублей.