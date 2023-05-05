МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом на 1%, свидетельствуют данные торгов. На торги вновь повлиял сезон отчетности.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,98%, до 7 778,38 пункта, французский CAC 40 — на 1,26%, до 7 432,93 пункта, немецкий DAX — на 1,44%, до 15 961,02 пункта.

Акции Raiffeisen подорожали на 3,2%. Согласно данным отчета, консолидированная прибыль банка за первый квартал выросла в полтора раза, до 657 миллионов евро, а чистый процентный доход поднялся в 1,4 раза, до 1,385 миллиарда евро.

На фоне отчета и ослабления опасений по банковскому сектору подорожали и бумаги других банков: Commerzbank — на 5,1%, UniCredit — на 4,9%, Deutsche Bank — на 4,5%.

Акции Adidas AG подорожали на 8,9% после выхода отчета. Разводненный убыток компании на акцию составил 0,18 евро, что оказалось лучше ожидаемого убытка в 0,55 евро; выручка составила 5,274 миллиарда евро, что также оказалось лучше прогноза, который составлял 5,01 миллиарда.

Поддержало торги и удорожание нефти, котировки этого вида сырья растут на 4%. В результате акции Equinor выросли в цене на 4,9%, Eni — на 4,6%, BP — на 3,3%.