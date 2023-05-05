МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг рекорда

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю упадет на 1,4%, до 2503 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 0,5 доллара, до 76,1 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,1 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 38 копеек, до 77 рублей, евро — на 52 копейки, до 84,94 рубля, юаня — вырастет на 5 копеек, до 11,22 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"ФРС не признает, что причиной обострившихся проблем у банков является отчасти и сама монетарная политика регулятора. Тем временем, инвесторы вновь отыгрывают риски жесткой посадки экономики США, а также слабые моменты в производственных секторах Европы. В этих условиях рост западных фондовых рынков затруднен", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Главным событием предстоящей недели станет публикация апрельской ценовой статистики в США, запланированная на среду. Пятничные данные напомнили о сильном состоянии американского рынка труда, что хоть и снижает вероятность рецессии, но не располагает к существенному смягчению позиции ФРС, учитывая неожиданно ускорившийся рост зарплат", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Если инфляция в США ускорится против ожиданий ее сохранения у 5% год к году, на мировом рынке могут заметно усилиться настроения выхода из рисковых активов. В этом случае фондовые индексы США упадут, а фьючерсы Brent могут вновь снизиться к 73 долларам за баррель, добавляет он.

История с проблемами банков в Америке не закончилась, что ухудшает виды на мировую экономику и заставляет, даже несмотря на позитивные корпоративные новости по другим сегментам и "фишкам" (Apple, Shell), ожидать сохранения повышенной нервозности на рынках в мае, и так традиционно для рынков слабом месяце, замечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт полагает, что на следующей неделе глобальные рынки акций могут опять остаться под давлением, а на товарные рынки он смотрит со сдержанным оптимизмом: ждет, что котировки нефти Brent смогут продолжить восстановление и вернутся в зону 75-80 долларов за баррель.

"Надеюсь, что поддержку котировкам окажут приближение автомобильного сезона и крепость спроса в Азии. В частности, жду неплохих данных внешнеторгового баланса КНР, которые будут обнародованы во вторник, 9 мая", — поясняет он свою точку зрения.

В то же время, Александр Погорелов из РИА Рейтинга полагает, что нефть марки Brent на предстоящей неделе, вероятно, будет торговаться ниже 75 долларов. Основным факторами, как и прежде, выступают опасения относительно глобального кризиса и возможная рецессия в США. Также сдерживать рост стоимости нефти могут данные о динамике экспорта и импорта в Китае, которые могут выйти хуже ожиданий, добавляет он.

"Нефтяные фьючерсы остаются в среднесрочном нисходящем тренде ввиду неопределенных перспектив развития мировой экономики, но нашли поддержку в районе 71,5 доллара по сорту Brent. При способности котировок удержаться выше указанного уровня не исключено развитие коррекционного движения в район 80 долларов, но для этого понадобится восстановление оптимизма, в том числе на фондовых площадках", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Фактор постепенного восстановления торгового профицита РФ может позволить рублю закрепиться на достигнутых уровнях, и в целом у курса есть потенциал закончить очередную короткую неделю на уровне ниже 78 рублей за доллар, считает Григорьев.

В случае дальнейшего роста цен на нефть российская валюта может продолжить укрепляться в направлении 75-76 рублей за доллар, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Нефть вновь протестировала уровень поддержки в 72 доллара за баррель сорта Brent, и он устоял, что позволило рынку развернуться и перейти к росту, который на фоне добровольного сокращения добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ должен быть более устойчивым, чем в апреле, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион", оценивая факторы курсообразования рубля.

Коридор для курса на предстоящей неделе ожидается в диапазоне 77-79 рублей за доллар, считает Погорелов.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На российском рынке на предстоящей короткой неделе в центре внимания останется геополитический новостной фон. В отсутствие принципиально негативных новостей у индекса Мосбиржи есть потенциал к росту в сторону 2575 пунктов в рамках коррекции и на фоне заметного восстановительного роста нефтяных цен в пятницу", — отмечает Григорьев.

Для российского фондового рынка предстоящая неделя пройдет, скорее, в нейтральном ключе, полагает Погорелов. Основной негатив принесет дивидендный гэп Сбербанка, который потянет за собой значительную часть рынка; больше всего пострадают акции банковского сектора. Весьма вероятно, индекс Московской биржи опустится ниже уровня 2500 пунктов, не исключает аналитик.

"Последний день с рекордными дивидендами в размере 25 рублей акции Сбербанка будут торговаться 8 мая, в связи с чем торги 10 мая, после выходного дня, откроются вниз и могут повлиять на динамику всего рынка. Кроме того, СМИ сообщают о возможном обсуждении ЕС 11-го пакета санкций против России в среду. Без дивидендов уже в понедельник будут торговаться и акции банка "Санкт-Петербург", — говорит Кожухова.

Помимо того, что следующая торговая неделя на российском рынке будет укороченной из-за празднования Дня Победы, стоит отметить, что она будет еще и не сильно насыщенной в плане событий и ключевой статистики, замечает Бахтин.

Указанные события могут оказывать локальное понижательное давление на рынок и способствовать движению индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов, считает Кожухова.

"Торговая динамика на предстоящей неделе будет смешанной. В центре внимания — закрытие реестра Сбербанка на получение дивиденда за прошлый год… Но, вероятно, игроки будут активно откупать дивидендный гэп. Ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи", — отмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Несколько лучше рынка могут выглядеть золотодобывающие компании и акции металлургов, а хуже — банков и нефтегазовых концернов, считает Погорелов.

Бахтин напоминает, что в фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останутся и корпоративные новости. В частности, 11 мая акционеры HeadHunter на собрании обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями проведения buyback. В США в рамках сезона отчетностей свои финпоказатели на неделе представят PayPal Holdings Inc, BioNTech, Duke Energy, Occidental, Electronic Arts, Warner Music, Walt Disney, E.ON, Merck, Bayer, SoftBank Group и другие.

На корпоративном фронте интересной историей может стать Polymetal, который запланировал публикацию операционных результатов за первый квартал 2023 года и брифинг для инвесторов и аналитиков, замечает Кожухова.

"Не исключено, что компания представит подробности по разделению активов, что может стать дополнительным позитивным фактором в случае высоких цен на золото. Котировки драгоценного металла сохраняют настрой на развитие краткосрочного роста и обновление исторического максимума 2089 долларов за тройскую унцию при положении выше 2020 долларов за унцию", — комментирует она.

"Мы позитивно смотрим на бумаги Сбербанка, ждем, что дивиденды по итогам 2023 года будут выше, чем за прошлый год, и рассчитываем, что постдивидендная просадка будет быстро выкуплена. Однако традиционный спад спроса после "отсечки" способен в ближайшее время придавить не только акции Сбербанка, но и большинство "фишек", — говорит Локтюхов.