МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что торговая площадка сохранит своё присутствие в США. Замглавы Минфина назвал криптовалюту злом и предупредил россиян о рисках

"Coinbase не собирается переезжать за границу. Мы всегда будем иметь американское присутствие", — сказал в интервью телеканалу CNBC Армстронг, добавив, что при этом "США сейчас немного отстают" с точки зрения госрегулирования в этой сфере.

"Я бы сказал, что мы видим более продуманные подходы, например, в ЕС они фактически уже приняли всеобъемлющее криптовалютное законодательство, Великобритания была невероятно гостеприимна, и для нас это стало центром, когда мы решили обслуживать рынок Великобритании", — добавил он.

По словам Армстронга, Coinbase стремится увеличить свои международные инвестиции, например, компания очень заинтересована в Объединенных Арабских Эмиратах как стране, в которую можно инвестировать больше средств.

Ранее, в апреле, Армстронг заявлял, что Coinbase будет рассматривать варианты инвестирования за рубежом, включая полный "переезд" из США в другие страны, если американское государство не изменит регулирование в области криптовалют.

Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.