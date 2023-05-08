Глава Coinbase Армстронг заявил, что криптобиржа не уйдет из США
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что торговая площадка сохранит своё присутствие в США.
"Coinbase не собирается переезжать за границу. Мы всегда будем иметь американское присутствие", — сказал в интервью телеканалу CNBC Армстронг, добавив, что при этом "США сейчас немного отстают" с точки зрения госрегулирования в этой сфере.
"Я бы сказал, что мы видим более продуманные подходы, например, в ЕС они фактически уже приняли всеобъемлющее криптовалютное законодательство, Великобритания была невероятно гостеприимна, и для нас это стало центром, когда мы решили обслуживать рынок Великобритании", — добавил он.
По словам Армстронга, Coinbase стремится увеличить свои международные инвестиции, например, компания очень заинтересована в Объединенных Арабских Эмиратах как стране, в которую можно инвестировать больше средств.
Ранее, в апреле, Армстронг заявлял, что Coinbase будет рассматривать варианты инвестирования за рубежом, включая полный "переезд" из США в другие страны, если американское государство не изменит регулирование в области криптовалют.
Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/Financial_market/20230508/840551814.html