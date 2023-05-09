МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на медь оставались преимущественно без изменений во вторник в Азии. Как сообщает Reuters, спрос на этот металл в Китае по-прежнему слаб, а предложение на рынке ограничено, тогда как перспективы мировой экономики вызывают опасения у участников рынка.

Около 07.41 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,1%, по 8570 долларов за тонну.

Запасы меди на складах SHFE остаются вблизи 4-месячного минимума, а производство меди в Китае, вероятно, будет замедляться в ближайшие месяцы из-за плановых ремонтных работ на металлургических предприятиях.

Негативное влияние на настроения на рынке меди оказывают неопределенные перспективы спроса на медь в Китае, так как энергетический сектор, сектор недвижимости и транспортный сектор не демонстрируют сильного восстановления активности.

Импорт меди в Китай в апреле упал на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют представленные во вторник данные Генерального таможенного управления КНР.

Доллар США во вторник укрепился на данных, свидетельствующих о менее жестких, чем ожидалось, кредитных условиях в США. Британский фунт же приблизился к годовому максимуму в преддверии заседания Банка Англии на этой неделе.

Инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции, которые смогут прояснить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Алюминий на LME потерял 1% и торговался по 2297 долларов за тонну, олово снизилось на 0,2%, до 26 025 долларов за тонну, цинк упал на 0,4%, до 2677 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,4%, до 2110 долларов, а никель утратил 2,7% и торговался по 23 870 долларов.