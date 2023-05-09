МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Золото во вторник демонстрирует умеренный рост, торгуясь в узком диапазоне. Как сообщает Reuters, в центре внимания рынка — данные по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 08.55 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2025,02 доллара за унцию. Котировки держатся в 9-долларовом диапазоне.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 2032,80 доллара за унцию.

Ожидания снижения процентной ставки ФРС "слишком оптимистичны и преждевременны", и на этом фоне золото в краткосрочной перспективе может консолидироваться в диапазоне 1980-2060 долларов, отметил Карло Альберто Де Каса, аналитик Kinesis Money.

Участники рынка пока заняли выжидательную позицию, поскольку ФРС будет учитывать данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, при вынесении решения по процентной ставке, добавил Де Каса.