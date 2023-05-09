МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на сою и кукурузу во вторник падают, поскольку посевная кампания в США продвигается высокими темпами. Между тем котировки пшеницы продолжают снижаться на фоне обильного мирового предложения и прогнозов благоприятной погоды, нивелировавших риски приостановки соглашения о зерновом коридоре в Черном море, сообщает Reuters.

Котировки зерновых снижаются после достижения 2-недельных максимумов в понедельник на фоне сомнений относительно возможности продления зерновой сделки.

Снижение цен на нефть и укрепление доллара также оказывают давление на котировки зерновых.

После завершения сессии понедельника Минсельхоз США опубликовал данные о ходе полевых работ, которые превзошли ожидания аналитиков. Темпы сева сои оказались вторыми самыми быстрыми за историю ведения наблюдений.

Доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии на неделе 1-7 мая увеличилась на 1 процентный пункт, до 29%, сообщили в понедельник в Минсельхозе США.

Этот показатель примерно совпадает с уровнем 2022 года и является минимумом для этого времени года с 1996 года. Между тем в ближайшие семь дней ожидаются дожди, что способствует ослаблению опасений относительно состояния посевов.

"Рост цен на пшеницу, судя по всему, уже утрачивает импульс", — отметили аналитики Commerzbank.

Сильные дожди в Европе, за исключением Испании, также говорят в пользу позитивных перспектив урожая в этом регионе. Поэтому инвесторы теперь не так сильно обеспокоены по поводу возможности выхода России из зерновой сделки.

В ООН сообщили, что в воскресенье и понедельник инспекция судов в рамках соглашения не осуществлялась.

Россия заявила, что, возможно, выйдет из соглашения после 18 мая.

"Даже если в настоящее время на рынке пшеницы наблюдается обильное предложение, приостановка поставок из Украины не останется незамеченной", — отметили в Commerzbank.

Около 11.33 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,3%, до 6,45 1/4 доллара за бушель. В понедельник котировки достигли 2-недельного максимума, а затем закрылись с понижением.

Фьючерсы на сою на CBOT торговались с понижением на 0,4%, по 14,17 1/2 доллара за бушель после достижения 2-недельного максимума в ходе предыдущей сессии. Цены на кукурузу упали на 1,1%, до 5,90 доллара за бушель после роста к 11-дневному максимуму в понедельник.