МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник падают после сильного роста по итогам двух предыдущих сессий. Инвесторы настроены осторожно в преддверии выхода данных США по инфляции, которые станут ключевыми при принятии Федеральной резервной системы (ФРС) решения по процентной ставке, сообщает Reuters.

Около 13.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 57 центов, или 0,7%, до 76,44 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 59 центов, или 0,8%, до 72,57 доллара за баррель.

По итогам сессии понедельника фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли более чем на 2%.

"Сегодня инвесторы ведут себя осторожно в ожидании данных по инфляции… Чистая длинная позиция резко сократилась за прошедшие две недели, и многие трейдеры уже ушли с рынка, поэтому объемы торгов низкие", — отметил Сувро Саркар из DBS Bank.

Позднее в среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) США за апрель.

На прошлой неделе ФРС повысила процентную ставку. Это повышение ставки, возможно, окажется последним в рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США. ФРС не просигнализировала о необходимости повышения процентной ставки в будущем, а инфляционное давление начинает ослабевать.

Согласно опубликованным в понедельник данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, ожидания американцев в отношении темпов потребительской инфляции через год в апреле снизились.

"Ожидается замедление темпов инфляции в США и других странах", — отметил Клиффорд Беннетт, старший экономист ACY Securities.

"Тем не менее ФРС сфокусирована на борьбе с устойчиво высокой инфляцией на любом уровне", — добавил он.

Хотя по итогам прошлой недели цены на нефть резко упали, в пятницу и понедельник они выросли на фоне ослабления беспокойства по поводу рецессии в США. Кроме того, некоторые трейдеры полагали, что снижение цен было чрезмерным.

Между тем власти канадской провинции Альберта на выходных объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые привели к сокращению производства энергоносителей по крайней мере на 280 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Это 3% от общего объема производства энергоносителей в Канаде.

В Bank of America понизили прогноз средней цены на Brent в 2023 году до 88 долларов за баррель до 80 долларов. Негативные макроэкономические тенденции в условиях снижения доступности кредитов и повышение процентных ставок могут усугубить ослабление спроса на нефть, полагают в банке.