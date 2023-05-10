МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Расписки Polymetal прибавляют почти 5% стоимости на корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже.

Лондонская фондовая биржа

АФК "Система" намерена прекратить листинг расписок на Лондонской бирже

По состоянию на 10.25 мск бумаги компании дорожают на 4,69%, а максимально бумаги поднимались в стоимости на 5,27%, до 668,6 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,12%, до 2524,44 пункта.

Ранее в среду компания сообщила о намерении провести редомициляцию в Казахстан. Соответствующее решение она предложит на собрании акционерам 30 мая. Редомициляция, по планам компании, будет происходить с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), при этом листинг компании переместится с Лондонской биржи также в Казахстан — на AIX.

Кроме того, компания сообщила, что по итогам прошлого квартала её добыча золота снизилась 3%, до 296 тысяч унций (9,2 тонны) серебра — на 13%, до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси, а компания "Полиметалл" добывает драгметаллы с предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане. В прошлом году компания увеличила добычу золота на 2%, до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3%, до 21 миллиона унций (653,2 тонны).