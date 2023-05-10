МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Расписки Polymetal прибавляют почти 5% стоимости на корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже. АФК "Система" намерена прекратить листинг расписок на Лондонской бирже

По состоянию на 10.25 мск бумаги компании дорожают на 4,69%, а максимально бумаги поднимались в стоимости на 5,27%, до 668,6 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,12%, до 2524,44 пункта.

Ранее в среду компания сообщила о намерении провести редомициляцию в Казахстан. Соответствующее решение она предложит на собрании акционерам 30 мая. Редомициляция, по планам компании, будет происходить с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), при этом листинг компании переместится с Лондонской биржи также в Казахстан — на AIX.

Кроме того, компания сообщила, что по итогам прошлого квартала её добыча золота снизилась 3%, до 296 тысяч унций (9,2 тонны) серебра — на 13%, до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси, а компания "Полиметалл" добывает драгметаллы с предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане. В прошлом году компания увеличила добычу золота на 2%, до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3%, до 21 миллиона унций (653,2 тонны).