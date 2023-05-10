МОСКВА,10 мая — ПРАЙМ. Цены на золото в среду остаются в узком диапазоне. Как сообщает Reuters, трейдеры ожидают публикации данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике.

Около 06.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 2027,78 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки оставались без изменений. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 2035,00 долларов за унцию.

Публикация индекса потребительских цен (CPI) США за апрель намечена на 12.30 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что индекс вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если инфляция остается под контролем, ФРС может приостановить цикл повышения процентных ставок, что окажет давление на доллар США и поддержит котировки золота, отметил Хариш В. из Geojit Financial Services.

В настоящее время на рынках оценивают вероятность того, что на заседании в июне ФРС оставит ключевую ставку без изменений, в 79%.

Управляющий ФРС Филип Джефферсон во вторник заявил, что замедление экономики США носит "упорядоченный характер". Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс сказал, что еще слишком рано судить о том, завершил ли центральный банк цикл повышения процентных ставок.

Золото используется в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции, однако повышение процентных ставок делает этот металл менее привлекательным для инвесторов.

Между тем перспективы снижения доллара и доходности казначейских облигаций могут оказать поддержку золоту в качестве актива-убежища, отметил Хариш из Geojit Financial Services.

"Сомнения в устойчивости мировой экономики и баланса спроса и предложения могут оказать ценам на золото поддержку в краткосрочной перспективе", — добавил он.

Инвесторы пристально следят за ситуацией с потолком госдолга в США.

Президент США Джо Байден и высокопоставленные члены Республиканской партии во вторник решили продолжить переговоры по вопросу повышения потолка госдолга, который в настоящее время составляет 31,4 трлн долларов. Если конгресс не предпримет никаких действий в ближайшие три недели, США могут объявить дефолт.

По словам технического аналитика Reuters Ванга Тао, спот-цены на золото могут вернуться в диапазон 2019-2024 долларов за унцию.

Спот-цены на серебро снизились на 0,3%, до 25,54 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 1105,34 доллара за унцию, а палладий оставался почти без изменений, на 1570,35 доллара за унцию.