МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В среду котировки золота снижаются после роста по итогам двух предыдущих сессий подряд. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают данных США по инфляции в апреле, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 10.00 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 2028,87 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,3%, до 2036,70 доллара за унцию.

Индекс потребительских цен (CPI) США выйдет в 12.30 по Гринвичу. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что базовый индекс вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сегодняшнее снижение цен на золото преимущественно связано с укреплением доллара, начавшимся в ходе европейской сессии", — считает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades. Если данные по инфляции будут соответствовать прогнозам, реакция рынка золота, вероятно, будет слабой, добавляет он.