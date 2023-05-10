МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается во второй половине среды после серьезного падения в начале торгов, произошедшего на фоне дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, следует из данных Московской биржи. Финансист раскрыл пользу технического дефолта США для России

Индекс Мосбиржи к 14.46 мск растет на 0,65%, до 2544,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,4%, до 1053,83 пункта. Столь существенная разница в динамике индексов объясняется снижением курса доллара на 2,71%, до 76,07 рубля. При этом на самом открытии индекс Мосбиржи снижался на 1,54%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,02%, до 76,65 доллара за баррель.

"Российский рынок открылся вниз из-за дивидендного гэпа Сбербанка, обновив месячный минимум, но быстро восстановился, вернувшись к уровням завершения сессии понедельника. При этом ситуация на мировых рынках после страта наших торгов ухудшилась. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказывает резкое укрепление рубля, который достиг максимумов с середины марта. Тем не менее у нас пока наблюдаются активные попытки сформировать отскок", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Аналитик "Финама" Алексей Калачев также отмечает, что после длинных выходных рост показывает абсолютное большинство бумаг, а вниз индексы тянет лишь дивидеднный гэп в акциях Сбербанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 14.46 мск оказались расписки Polymetal (+7,07%). Ранее в среду компания сообщила, что на собрании акционеров 30 мая обсудит вопрос редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), при перемещении листинга компании с Лондонской биржи также в Казахстан — на AIX. Кроме того, компания сообщила, что по итогам первого квартала ее добыча золота снизилась 3%, до 296 тысяч унций (9,2 тонны) серебра — на 13%, до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Редомициляция необходима из-за внешних ограничений, так как смена юрисдикции позволит Polymetal избежать санкционного давления. На этом фоне теперь также можно прогнозировать возврат компании к выплатам дивидендов, так как ранее ее представители заявляли следующее: если процесс редомициляции пройдет в соответствии с графиком, то возврат к дивидендным выплатам возможен даже в конце 2023 года", — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также рост демонстрируют акции "Юнипро" (+7,1%), НМТП (+6,54%), En+ Group (+5,44%), ВТБ (+4,93%) и расписки Globaltrans (+4,47%).

Сильнее всего снижаются обыкновенные (-7,54%) и привилегированные (-6,85%) акции Сбербанка. Кроме них из бумаг индекса Мосбиржи снижаются лишь акции МКБ, теряющие 1,61% своей стоимости.

ПРОГНОЗЫ

Бабин ожидает, что в случае улучшения внешнего фона и прекращения укрепления рубля индекс Мосбиржи может направиться в район недельной вершины на отметке 2555 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 10 мая: диапазон 2500–2550 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов", — заключает Чернов.