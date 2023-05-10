МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В среду цены на сою в Чикаго снижаются на фоне высоких темпов посевной кампании на Среднем Западе и ввиду снижения импорта американской сельхозпродукции в Китай, передает Reuters.

Пшеница продолжает снижаться в цене на фоне обильного предложения и неопределенности по поводу судьбы зерновой сделки.

Экономические опасения, ознаменованные слабым импортом в Китай, также оказывают давление на товарно-сырьевые рынки, отметили трейдеры.

"Посевная кампания проходит с опережением графика, и метеопрогнозы также оказываются медвежьими (для рынка сои)", — отмечают в Hightower.

В 11.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,7%, до 14,05 доллара за бушель. Кукуруза подешевела на 0,9%, до 5,79 1/2 доллара.

Фьючерсы на пшеницу торговались с понижением на 1,1%, по 6,36 1/4 доллара.

Данные Минсельхоза по севу кукурузы и сои превзошли ожидания, при этом темпы сева сои оказались вторыми по скорости за всю историю наблюдений.

Согласно данным, кукурузой и соей засеяно 49% и 35% от предполагаемого объема площадей соответственно.

Снижение покупок со стороны КНР также оказало понижательное давление на сою.

В апреле импорт сои в Китай снизился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили во вторник в Главном таможенном управлении.

Так, в прошлом месяце Пекин приобрел 7,26 млн тонн сои, тогда как трейдеры ожидали 9 млн тонн.

Между тем на этой неделе состоится встреча России, Украины, Турции и ООН. Она пройдет в четырехстороннем формате и будет посвящена продлению зерновой сделки.