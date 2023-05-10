2023-05-10T18:58:48+03:00
2023-05-10T18:58:48+03:00
2023-05-10T18:58:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230510/840566421.html
Российский рынок акций повысился на 0,8 процента за основную сессию
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на... ПРАЙМ, 10.05.2023
рынки, новости, биржи
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
https://1prime.ru/energy/20230510/840565891.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,83%, до 2548,63 пункта, долларовый РТС вырос на 3,25%, до 1052,44 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,2 рубля до 75,99 рубля.