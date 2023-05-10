МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,83%, до 2548,63 пункта, долларовый РТС вырос на 3,25%, до 1052,44 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,2 рубля до 75,99 рубля.