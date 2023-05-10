МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снизились после выхода данных о потребительских ценах в Германии и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, до 7741,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 7361,2 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15896,23 пункта.

В среду европейские инвесторы оценивали данные из Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам апреля, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее.

Также определенное влияние оказала и аналогичная американская статистика. Согласно данным министерства труда страны, годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение не уровне марта в 5%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.

В четверг инвесторы будут оценивать итоги майского заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что британский центробанк повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5%.