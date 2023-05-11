МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цена на медь снижается более чем на 1% после выхода данных об инфляции в крупнейшем импортере этого сырья — Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото сохраняет стабильность после небольшого снижения

По состоянию на 9.44 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,35%, до 3,7955 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,36%, до 8475 долларов, алюминия – на 2,24%, до 2268 долларов, цинка — на 1,89%, до 2623,5 доллара.

Годовая инфляция в Китае по итогам апреля составила 0,1% после 0,7% месяцем ранее, а в апреле была зафиксирована дефляция в 0,1%. Аналитики ожидали годовой показательна уровне 0,4%, в месячном выражении не ожидалось изменений.

Такое резкое снижение показателя может свидетельствовать в том числе об ухудшении деловой активности.