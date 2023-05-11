МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует явно выраженный рост, следует из данных Московской биржи. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск подскакивает на 1,4%, до 2584,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,03%, до 1073,79 пункта.