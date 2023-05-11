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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230511/840570137.html
Российский рынок акций прибавляет более процента в начале торгов
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует явно выраженный рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск подскакивает на 1,4%, до... ПРАЙМ, 11.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует явно выраженный рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск подскакивает на 1,4%, до 2584,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,03%, до 1073,79 пункта.