МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг растут после падения более чем на доллар в среду. Как сообщает Reuters, котировки получают поддержку на фоне позитивных данных по спросу на топливо в США, являющихся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Около 06.53 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 17 центов, или 0,2%, до 76,58 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 17 центов, или 0,2%, до 72,73 доллара за баррель.

Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов бензина в США поддержало котировки, так как оно говорит о повышении спроса.

Между тем инвесторы по-прежнему ведут себя осторожно, так как повышение процентных ставок мировых центральных банков по-прежнему способствует опасениям относительно рецессии.

"Фьючерсы на нефть Brent в последнее время смогли получить некоторую поддержку, так как ранее они находились на территории перепроданности. Между тем рост цен несколько застопорился, поскольку инвесторы следят за неразрешенными проблемами в банковском секторе", — отметил Йип Джун Ронг из IG.

Риски замедления мирового экономического роста могут привести к тому, что котировки в будущем будут держаться в диапазоне, а для очередного импульса к росту необходим более явный катализатор, добавил Йип.

Потребительские цены в США в апреле выросли, что повысило вероятность того, что ФРС будет дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне. Высокие процентные ставки могут привести к снижению спроса на нефть.

Между тем запасы бензина в США на неделе 29 апреля — 5 мая упали на 3,2 млн баррелей, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в то время как аналитики ожидали их снижения на 1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов также сократились, тогда как спрос на авиатопливо в США вырос до максимума с декабря 2019 года.

Тем не менее экономическая неопределенность омрачает перспективы рынка нефти, говорят аналитики ANZ.

"Инфляция в США в апреле замедлилась сильнее, чем ожидалось, однако существуют опасения, что повышение процентных ставок только начинает сказываться на экономике", — подчеркнули они, добавив, что на среди инвесторов на рынке сырьевых товаров наблюдается медвежий настрой на фоне отсутствия признаков укрепления спроса.

Инвесторы также следят за обсуждениями потолка госдолга США. Республиканцы настаивают на сокращении расходов бюджета.

На фоне ситуации вокруг потолка госдолга стоимость страховки от дефолта США подскочила до рекордного максимума.