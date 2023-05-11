МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов четверга, при этом активно восстанавливаются бумаги Сбербанка, упавшие по итогам среды на фоне дивидендной отсечки, следует из данных торгов на Московской бирже. Биржевые цены на газ в Европе немного снижаются

Индекс Мосбиржи к 11.06 мск повышается на 1,94%, до 2598,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,17%, до 1085,75 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом повышается на 0,99%, до 77,17 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции "Распадской" (+4,01%), ЛСР (+2,93%), ПИК (+2,52%), обыкновенные акции "Мечела" (+2,51%) и акции "Юнипро" (+2,45%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка растут на 2% и 1,63% соответственно. По итогам среды обыкновенные акции Сбербанка упали на 6,7%, привилегированные — на 6%.

Снижаются к 11.06 мск лишь расписки FixPrice (-0,28%), "Русагро" (-0,21%) и акции "Полюса" (-0,21%).

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что в первой половине дня рынок может продолжать восходящее движение, однако в дальнейшем у инвесторов будет возрастать желание зафиксировать часть спекулятивной прибыли.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки развить повышение благодаря отсутствию значимых негативных факторов, но стоит учитывать, что по ходу сессии могут поступить новости о санкциях от стран Большой семерки… Помешать повышению всего рынка РФ в краткосрочном периоде может объявление о новых санкциях и близость технически важных значений как по индексу Мосбиржи, так и по многим акциям", — полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.