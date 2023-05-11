МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в среду упали примерно на 3%, так как Канада нарастила поставки после их сокращения ранее на этой неделе на фоне лесных пожаров в провинции Альберта, сообщает Reuters. Спот-цены на природный газ с поставкой из газотранспортного узла Waha в среду закрылись на негативной территории впервые с октября 2020 года.

Спот-цены на природный газ в газотранспортном узле Waha в среду закрылись на негативной территории, так как из-за регламентных работ на трубопроводах газ остается в хранилищах Пермского бассейна, тогда как спрос снизился на фоне мягкой весенней погоды.

Фьючерсы на природный газ снизились несмотря на то, что добыча природного газа в США в последние дни сократилась, а спрос в следующие две недели, вероятно, будет более высоким, чем ожидалось.

Июньские фьючерсы на природный газ в среду на NYMEX закрылись с понижением на 7,6 цента, или 3,4%, по 2,191 доллара за млн БТЕ. Во вторник контракты закрылись на максимуме с 1 мая второй день подряд.

В среду в Белом доме призвали конгресс принять закон, который ускорит реализацию проектов в сфере "зеленой" энергетики и ископаемых видов топлива. Предполагается, что эта мера, поддерживаемая обеими партиями, поможет разрешить проблему с потолком госдолга.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период мая составляет 101,4 млрд кубических футов в день, что совпадает с рекордным максимумом, установленным в апреле.

Между тем в последние пару дней добыча, вероятно, снизилась на 1,3 млрд кубических футов в день, а в среду достигла 2-недельного минимума 100,4 млрд кубических футов в день.

Объем поставок природного газа из Канады в США, вероятно, достиг 8,0 млрд кубических футов в день после падения к 25-месячному минимуму 6,7 млрд кубических футов в день в воскресенье. Лесные пожары в провинции Альберта привели к сокращению добычи нефти и газа, а также поставок по трубопроводам. С начала этого года экспорт природного газа из Канады в США в среднем составлял 8,5 млрд кубических футов в день.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в США, вероятно, в основном будут выше нормы по 23 мая.

В Refinitiv ожидают, что спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 91,2 млрд кубических футов в день с 90,7 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Поставки трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период мая составляют 13,1 млрд кубических футов в день против рекордных 14,0 млрд кубических футов в день в апреле. Снижение в основном обусловлено сокращением поставок на СПГ-терминал Cameron в Луизиане и на СПГ-терминалы Cheniere Energy в Луизиане и Техасе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 29 апреля-5 мая выросли на 74 млрд кубических футов. Год назад запасы увеличились на 76 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +87 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 2,137 трлн кубических футов. Это на 18,1% выше по сравнению со средним 5-летним показателем.