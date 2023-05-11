МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. США намерены ограничить внешние инвестиции в Китай

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,29%, до 3309,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,17%, до 2032,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,09%, до 19743,79 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,22%, до 2 491 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 7 251,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,02%, до 29 126,72 пункта.

Рынки, в частности, оценивали макростатистику из Китая, опубликованную ранее в четверг. Так, годовая инфляция в стане составила 0,1% после 0,7% месяцем ранее. А за апрель была зафиксирована дефляция в 0,1%.

При определенных условиях такие данные могут свидетельствовать о снижении потребительской активности в Китае.

Кроме того, инвесторы оценивали статистику из США, опубликованную днем ранее. Так, согласно отчету минтруда страны, годовая инфляция там также замедлилась — до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.