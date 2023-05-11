МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, причём британский индекс снижается перед публикацией решения о дальнейшей величине ставки рефинансирования в стране, свидетельствуют данные торгов. Курс фунта к доллару и евро отступил от многомесячных максимумов

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,01%, до 7 740,63 пункта, французский CAC 40 растет на 0,59%, до 7 404,26 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15 917,15 пункта.

Внимание инвесторов в четверг приковано к предстоящему заседанию британского центробанка. Аналитики полагают, что по его итогам регулятор повысит учетную ставку до 4,5% с 4,25%.

Кроме того, британский регулятор обнародует прогнозы инфляции и ВВП страны.

Несмотря на то, что Великобритания не входит в состав ЕС и еврозоны, решения регулятора могут повлиять и на Европейский центробанк.