Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год
Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год — 436,79 рубля на акцию
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 436,79 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Полюс"… Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Полюс" по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО "Полюс" по результатам прошлых лет", — говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 16 июня.