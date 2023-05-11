МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 436,79 рубля на акцию, следует из материалов компании. Банк Англии повысил учетную ставку до 4,5 процента

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Полюс"… Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Полюс" по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО "Полюс" по результатам прошлых лет", — говорится в сообщении.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 16 июня.